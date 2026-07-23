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Universitas Republik Indonesia Dibiayai APBN, Purbaya: Nanti Saya Cek Lagi

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |13:56 WIB
Universitas Republik Indonesia Dibiayai APBN, Purbaya: Nanti Saya Cek Lagi
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait skema pendanaan Universitas Republik Indonesia (URI). (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait skema pendanaan Universitas Republik Indonesia (URI) yang kabarnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya mengaku akan mengecek lebih lanjut sumber anggaran bagi perguruan tinggi yang pimpinannya baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. Namun, menurut Purbaya, sebagian pendanaannya kemungkinan berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

"URI nanti sebagian dari dana itu, saya enggak tahu, akan cek lagi. Kalau enggak salah ada hubungan dengan Kementerian Dikti Saintek," kata Purbaya saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo, Kamis (23/7/2026).

Ketika ditanya apakah seluruh pembiayaan URI akan bersumber dari APBN, Purbaya belum dapat memastikannya.

"Nanti kita lihat," ujarnya.

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