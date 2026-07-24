Pusat Finansial Internasional Indonesia Beroperasi, Pakai Gedung Danareksa Jakarta

JAKARTA - Daya Anagata Nusantara (Danantara) memastikan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) membutuhkan waktu persiapan sekitar tiga tahun di Bali. Skema masa transisi akan dijalankan terlebih dahulu dengan menempatkan operasional awal PFII di Jakarta.

Menara Danareksa akan dipakai terlebih dahulu untuk operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia di Jakarta.

"Bapak Presiden minta instruksi segera ditindaklanjuti dan memang rencananya akan dibuat di Bali. Tapi kan perlu ada persiapan selama 2 atau 3 tahun sampai itu menjadi satu financial center yang bertaraf internasional," kata CEO Danantara Rosan Roeslani saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Rosan menjelaskan, minat investor global terhadap pusat keuangan di Indonesia sejatinya sangat tinggi. Dalam kunjungan kerjanya ke Bali beberapa hari lalu, ia sempat menggelar pertemuan dengan 11 investor internasional, termasuk pengelola family office, yang memberikan respons sangat positif terhadap rencana pembentukan kawasan finansial tersebut.

Untuk mengisi jeda waktu persiapan fasilitas bertaraf internasional di Bali, Danantara memutuskan untuk mengoperasikan hub keuangan tersebut di Jakarta terlebih dahulu.

Langkah transisi ini dinilai krusial agar operasional kawasan dan daya pikat investasi dapat langsung berjalan tanpa harus menunggu pembangunan fisik di Bali rampung sepenuhnya.

"Nah, dalam 2-3 tahun ke depan mungkin akan dibuat dulu di Jakarta selama masa transisi ini sebelum nanti akan lebih dikembangkan di Jakarta dan Bali. Persiapan ini termasuk penunjukan nanti oleh Bapak Presiden untuk istilahnya gubernurnya, pengelola kawasan, dan yang lainnya," jelas Rosan.