Bapanas Pastikan Ketahanan Pangan Aman meski Musim Kering

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kondisi ketahanan pangan nasional tetap aman meski Indonesia tengah memasuki musim kering. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun Bapanas, ketersediaan stok pangan strategis diproyeksikan mencukupi hingga akhir 2026.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan seluruh komoditas pangan utama berada dalam kondisi yang relatif aman dari sisi ketersediaan.

"Terkait dengan kondisi stok, artinya secara prinsip bahwa berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun Bapanas, bahwa semua stok pangan kita, relatif aman," kata Ketut dalam keterangan resminya pada Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, stok berbagai komoditas mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, hingga gula konsumsi diperkirakan tetap mencukupi sampai akhir tahun.

"Mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi, poin pentingnya, stok yang kita miliki sampai akhir tahun relatif bagus. Ini prinsip yang harus kami sampaikan selalu, sehingga kondisi pangan yang kita miliki masih cukup baik," tambah Ketut.