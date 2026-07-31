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Menperin Sebut Insentif EV Hanya untuk Mobil dan Motor Listrik Nasional

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |08:38 WIB
Menperin Sebut Insentif EV Hanya untuk Mobil dan Motor Listrik Nasional
Menperin soal Insentif EV (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pemberian insentif bagi kendaraan listrik (EV) yang masuk kategori mobil nasional dan motor listrik nasional.

Menurutnya, skema insentif yang tengah disiapkan pemerintah akan berbasis pada kendaraan listrik nasional sebagai upaya mendorong penguatan industri otomotif dalam negeri.

"Insentif yang akan kita berikan itu basisnya adalah satu, mobil-mobil yang dikategorikan mobil nasional, juga motor-motor yang dikategorikan motor nasional," kata Menperin di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Ia menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan program khusus untuk motor listrik nasional (molis). Namun, Agus meminta publik menunggu pengumuman resmi terkait rincian kebijakan tersebut.

"Dan itu saya kira sudah disampaikan oleh Pak Menko Ekon, tinggal teman-teman media ikuti saja, supaya nanti supaya kita satu arah, satu pandangan mengenai policy seperti apa yang diberikan dan akan diberikan oleh pemerintah mengenai insentif," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan arah kebijakan insentif kendaraan listrik ke depan hanya akan diberikan kepada kategori mobil listrik nasional dan motor listrik nasional.

 

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