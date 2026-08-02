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Pertamina Pastikan Mobil Tangki dalam Kecelakaan Tanah Bumbu Bukan Armadanya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |16:33 WIB
Pertamina Pastikan Mobil Tangki dalam Kecelakaan Tanah Bumbu Bukan Armadanya
Pertamina Patra Niaga buka suara terkait insiden kecelakaan di Tanah Bumbu. (Foto ;okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA - Pertamina Patra Niaga buka suara terkait insiden kecelakaan di Tanah Bumbu. Perseroan memastikan mobil tangki yang terlibat dalam kecelakaan tersebut tidak terdaftar sebagai armada operasional.

Pertamina juga menyampaikan duka cita mendalam atas insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Edi Mangun, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut.

“Kami menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga korban yang menjalani perawatan segera pulih, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta kesabaran,” ujar Edi, Minggu (2/8/2026).

Terkait informasi keterlibatan mobil tangki dalam insiden tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyampaikan bahwa berdasarkan penelusuran internal, kendaraan tersebut tidak terdaftar sebagai armada operasional Pertamina dan tidak tercatat melakukan aktivitas pelayanan di Terminal Pertamina.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan informasi mengenai kendaraan tersebut. Proses penanganan dan penyelidikan sepenuhnya kami serahkan kepada pihak berwenang,” tegas Edi.

(Feby Novalius)

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