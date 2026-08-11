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Gandeng Dukcapil, Pertamina Perkuat Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |16:03 WIB
Gandeng Dukcapil, Pertamina Perkuat Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran
Integrasi sistem yang telah disiapkan Pertamina Patra Niaga untuk validasi NIK dalam penyaluran LPG 3 kg. (foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam layanan di lingkup Pertamina Patra Niaga, di Grha Pertamina, Jakarta.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi dan validasi data untuk mendukung penyaluran energi bersubsidi yang lebih tepat sasaran.

PKS ini juga mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG, sekaligus menjadi dasar integrasi sistem yang telah disiapkan Pertamina Patra Niaga untuk validasi NIK dalam penyaluran LPG 3 kg.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjelaskan kerja sama ini merupakan upaya Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat tata kelola penyaluran subsidi sekaligus menjaga pelayanan energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan energi dengan tata kelola subsidi yang baik dan memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke,” ujar Mars Ega, Selasa (11/8/2026).

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