DPR: Fit And Proper Test Calon Petinggi BI Bakal Digelar Pekan Depan

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa uji kelayakan dan uji kepatutan (Fit And Proper Test) calon pimpinan Bank Indonesia (BI) akan dilakukan pada pekan depan.

Proses ini dilakukan setelah pimpinan DPR RI menerima surat Presiden (Surpres) terkait daftar nama usulan calon petinggi BI tersebut. Surpres ini telah dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara langsung.

"Jadi nama-nama tersebut nantinya akan kami proses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR, untuk kami pilih dan akan kami setujui nama-nama yang akan kami pilih untuk kemudian dilantik oleh Presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Mengingat masa persidangan berikutnya baru dibuka pada tanggal 14 Agustus besok, Puan menyebut proses fit and proper test akan digelar pada pekan depan.

"Iya, Minggu depan akan segera dimulai proses mekanisme yang ada di DPR," ujarnya.

(Taufik Fajar)

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