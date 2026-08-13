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Saksikan IG Live MNC Sekuritas: Strategi Investasi ETF untuk Mahasiswa dan First Jobber 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |13:08 WIB
Saksikan IG Live MNC Sekuritas: Strategi Investasi ETF untuk Mahasiswa dan First Jobber 
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menempuh pendidikan di bangku kuliah maupun memasuki dunia kerja menjadi momen yang tepat untuk mulai mengenal investasi dan membangun kebiasaan finansial sejak dini. Bagi mahasiswa dan first jobber, memahami berbagai instrumen investasi seperti Exchange Traded Fund (ETF) dapat menjadi langkah awal untuk mengelola keuangan secara lebih terencana. 

MNC Sekuritas mengajak generasi muda untuk mengikuti IG Live MNC Sekuritas "Strategi Investasi ETF untuk Mahasiswa dan First Jobber” pada Kamis (13/08/2026) pukul 16.00 WIB melalui Instagram @mncsekuritas. Materi akan disampaikan oleh Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky A. P. Padang dan dipandu oleh President KSPM FEB Universitas Nasional Devi Triatna. 

Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem mengatakan bahwa Exchange Traded Fund atau ETF merupakan salah satu instrumen investasi yang menarik untuk dipelajari. Secara sederhana, ETF merupakan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

“Melalui sesi edukasi ini, peserta akan diajak memahami lebih jauh mengenai ETF, mulai dari karakteristiknya, cara kerjanya, hingga bagaimana menyusun strategi investasi ETF yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan profil risiko masing-masing,” ujar Luqman. 

 

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Topik Artikel :
MNC MNC Group MNC Sekuritas
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