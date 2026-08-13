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Mendag: Produk Lokal Berkualitas Bisa Tekan Impor dan Dongkrak Ekspor

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |13:38 WIB
Mendag: Produk Lokal Berkualitas Bisa Tekan Impor dan Dongkrak Ekspor
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santosa mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk lokal agar semakin memenuhi kebutuhan konsumen. (foto: Okezone.com/Feby Novalius)
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JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santosa mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk lokal agar semakin memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri sekaligus memiliki daya saing di pasar global. Produk lokal yang semakin berkualitas dapat mendorong produksi dalam negeri, menekan ketergantungan terhadap produk impor, dan membuka peluang ekspor.

Budi mengatakan, penguatan kualitas produk harus diikuti dengan pembangunan ekosistem perdagangan digital yang sehat. Ekosistem tersebut mencakup produk, platform perdagangan, dan konsumen yang saling mendukung.

"Ekosistem e-commerce harus dibangun dengan baik. Di dalamnya ada produk, platform, dan konsumen. Konsumen ini penting karena kalau ada penjual tetapi tidak ada platform dan konsumen, siapa yang akan membeli?" kata Budi di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, kepuasan konsumen menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan perdagangan. Ketika konsumen mendapatkan produk lokal dengan kualitas yang baik, peluang untuk melakukan pembelian ulang akan semakin besar.

Budi menilai peningkatan kualitas produk lokal pada akhirnya dapat memperkuat produksi dalam negeri. Semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal berkualitas, semakin besar pula peluang produk tersebut menggantikan sebagian kebutuhan terhadap produk impor.

"Kalau kualitas produk lokal bagus, itu juga bisa mendorong produksi dalam negeri menjadi lebih baik. Kalau semakin banyak digunakan, bisa menekan produk impor," ujarnya.

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