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Ini Cara Cek hingga Bayar Tagihan Gas, Pelanggan Bisa Catat Meter Mandiri 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |14:55 WIB
Ini Cara Cek hingga Bayar Tagihan Gas, Pelanggan Bisa Catat Meter Mandiri 
Ini Cara Cek hingga Bayar Tagihan Gas, Pelanggan Bisa Catat Meter Mandiri (Foto: Dokumentasi PGN)
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JAKARTA - Pelanggan gas bumi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kini semakin mudah mengelola layanan GasKita yang merupakan layanan jaringan gas bumi (jargas). Melalui penyempurnaan aplikasi PGN Mobile, pelanggan dapat melakukan pencatatan meter secara mandiri sekaligus memperoleh informasi layanan dalam satu aplikasi.

Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN terus memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pengalaman yang lebih mudah, aman, informatif, serta responsif bagi pelanggan, termasuk rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan penyempurnaan PGN Mobile merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan layanan yang semakin sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

"Kami berharap aplikasi ini dapat membantu pelanggan, baik rumah tangga maupun UMKM, memperoleh pengalaman layanan digital yang aman, mudah, informatif, dan responsif,” ujar Fajriyah.

Salah satu fitur yang menjadi andalan dalam pembaruan aplikasi tersebut adalah Catat Meter Mandiri (CMM) yang telah didukung teknologi Optical Character Recognition (OCR).

Melalui fitur ini, pelanggan dapat mencatat angka pada meter gas secara mandiri. Teknologi OCR membantu membaca angka meter sehingga pencatatan konsumsi gas menjadi lebih praktis dan akurat.

Dengan pencatatan meter yang dilakukan secara mandiri, pelanggan juga dapat lebih memahami konsumsi gas bumi yang digunakan. Data pencatatan tersebut menjadi bagian dari proses perhitungan tagihan sehingga pelanggan memperoleh layanan yang lebih informatif dan transparan.

“Pengembangan fitur pada PGN Mobile kami arahkan untuk memberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari pelanggan. Kami juga mendorong pelanggan agar semakin memahami penggunaan dan pencatatan konsumsi gas bumi secara mandiri sehingga proses layanan menjadi lebih informatif dan transparan,” jelas Fajriyah.

 

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