Semarak HUT Ke-81 RI, Puluhan Penyelam Kibarkan Merah Putih di Bawah Laut

Pengibaran Bendera Merah Putih di bawah laut mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. (Foto: Okezone.com/PTK)

JAKARTA – Pengibaran Bendera Merah Putih di bawah laut mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di perairan Pantai Pulisan, Sulawesi Utara. Prosesi tersebut berlangsung pada kedalaman 12 meter dan melibatkan puluhan penyelam.

Sebanyak 26 penyelam Perwira Pertamina dan 10 penyelam warga lokal mengikuti upacara tersebut bersama jajaran direksi, pemerintah daerah, serta komunitas lingkungan setempat. Seluruh rangkaian upacara berlangsung dengan mengedepankan standar keselamatan penyelaman.

Pengibaran Bendera Merah Putih di bawah laut menjadi bagian dari peringatan HUT Ke-81 RI sekaligus mengangkat semangat menjaga laut sebagai bagian penting dari Indonesia sebagai negara maritim.

Plt. Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Eko Cahyadi mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian laut.

"Pengibaran Bendera Merah Putih di bawah laut merupakan simbol kecintaan kami terhadap Indonesia sebagai negara maritim. Sebagai perusahaan yang tumbuh dan beroperasi di laut, kami memaknai semangat kemerdekaan dengan menumbuhkan kepedulian dari seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga laut sebagai warisan bangsa," ujar Eko, Senin (17/8/2026).

Selain pengibaran bendera, rangkaian kegiatan juga diisi dengan transplantasi 512 fragmen terumbu karang di perairan Pantai Pulisan. Kegiatan tersebut melibatkan para penyelam sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekosistem laut.

Eko mengatakan Pantai Pulisan merupakan bagian dari kawasan Coral Triangle yang memiliki keanekaragaman hayati laut tinggi. Menurut dia, keberadaan terumbu karang juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk mendukung pengembangan wisata bahari.