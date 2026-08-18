Calon Tunggal Gubernur BI, Destry Damayanti JalaniFit and Proper Test Pekan Depan

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menjadwalkan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) pada pekan depan. Sebelum uji kelayakan digelar, Komisi XI akan menggelar rapat internal untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan tersebut.

“Minggu depan. Alasannya kan rapat internal dulu," kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Langkah DPR tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam Surpres tersebut, Presiden secara resmi mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pertimbangan utama di balik keputusan Presiden Prabowo menunjuk Destry. Rekam jejak serta pengalaman Destry di industri keuangan domestik menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan calon tunggal tersebut.