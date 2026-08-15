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6 Fakta Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur Bank Indonesia Pilihan Prabowo

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |07:03 WIB
6 Fakta Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur Bank Indonesia Pilihan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). (Foto: Okezone.com/BI)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Nama Destry pun telah disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

DPR pun menjadwalkan untuk proses uji kelayakan dan uji kepatutan (Fit And Proper Test) calon pimpinan Bank Indonesia (BI) akan dilakukan pada pekan depan.

Berikut fakta-fakta mengenai Destry Damayanti yang diajukan untuk memimpin bank sentral: 

1. Calon Tunggal Gubernur BI

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima Surpres terkait usulan calon pimpinan BI dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam Surpres tersebut, Presiden mengusulkan Destry Damayanti sebagai satu-satunya calon Gubernur BI.

"Ya alhamdulillah kemarin Pak Mensesneg sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR dari Presiden yang disampaikan oleh Mensesneg kepada pimpinan DPR," kata Puan. 

Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk memproses nama-nama tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

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