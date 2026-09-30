GoPay Dukung BI Dorong Inovasi Sistem Pembayaran Digital di Indonesia

JAKARTA - GoPay mendukung upaya Bank Indonesia (BI) dalam mendorong inovasi sistem pembayaran digital yang inklusif, aman dan relevan bagi masyarakat.

Dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2026, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, GoPay berbagi perspektif mengenai perkembangan ekosistem keuangan digital Indonesia, sekaligus memperkenalkan berbagai inovasi dan solusi keuangan yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen maupun pelaku usaha.

"Ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal dan mencoba langsung inovasi teknologi digital," kata Direktur GoPay Yogi Harsudiono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Dikatakan, sekaligus melihat bagaimana kolaborasi antara pelaku industri dan pemangku kepentingan dapat mendukung terciptanya ekosistem keuangan digital yang sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Pembayaran digital saat ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengalaman dan kebutuhan finansial sehari-hari masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu, kami berkomitmen menghadirkan layanan keuangan digital yang inklusif, mudah dan aman bagi seluruh masyarakat, didukung oleh talenta yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga kebutuhan pengguna, pelaku usaha dan memastikan kepatuhan atas regulasi," katanya.