Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Cara Siapkan Talenta Penggerak Ekonomi Digital di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |15:58 WIB
Ini Cara Siapkan Talenta Penggerak Ekonomi Digital di RI
Ini Cara Siapkan Talenta Penggerak Ekonomi Digital di RI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang terus melaju membutuhkan pasokan talenta digital dalam jumlah besar dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. 

Namun, kesenjangan antara kemampuan lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan yang harus dijawab bersama.

Melihat kondisi tersebut, Exabytes Indonesia memperkuat investasinya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital melalui kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Langkah ini diyakini menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga daya saing ekonomi digital nasional di tengah pesatnya transformasi teknologi.

Vice President & Country Manager Exabytes Indonesia Indra Hartawan mengatakan, pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Menurutnya, mahasiswa perlu dibekali tidak hanya dengan pengetahuan akademik, tetapi juga pengalaman industri agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.

"Pendidikan adalah fondasi dari pertumbuhan digital yang berkelanjutan. Kami ingin memastikan mahasiswa tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tuntutan nyata dunia digital," ujar Indra dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Exabytes baru saja menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Ciputra Surabaya. Kerja sama ini menjadi kelanjutan dari kolaborasi yang sebelumnya telah dijalin dengan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) dan Cyber University.

Kolaborasi tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu, mahasiswa juga akan memperoleh akses terhadap program magang, kunjungan industri (company visit), serta berbagai kegiatan pengembangan karier yang dirancang agar lebih dekat dengan kebutuhan dunia kerja.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/622/3228156/koin-aeKk_large.jpg
Stablecoin Rupiah Berpotensi Perkuat Ekonomi Digital RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220726/ai-wEye_large.jpg
Perkembangan Teknologi AI, Indonesia Siapkan 1 Juta Talenta Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220211/dia_2026-wzko_large.jpg
Daftar Lengkap Peraih Penghargaan Digital Innovation Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215710/qris_bisa_di_china-MZ4i_large.png
QRIS Bisa Digunakan di China Dinilai Bisa Dongkrak Ekonomi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211675/menko_airlangga-ZcjU_large.jpg
Ekonomi Digital RI Hampir USD100 Miliar, Menko Airlangga: AI Mesin Pertumbuhan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200748/komdigi_soal_ekonomi_digital-TUok_large.png
Potensi Ekonomi Digital RI Diproyeksi Capai USD366 Miliar pada 2030
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement