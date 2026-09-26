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Talenta Muda Didorong Perkuat Ekosistem Chip RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |14:30 WIB
Talenta Muda Didorong Perkuat Ekosistem Chip RI
Talenta Muda Didorong Perkuat Ekosistem Chip RI (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Perum Peruri menyiapkan sumber daya manusia (SDM) muda untuk memperkuat ekosistem chip nasional melalui Peruri Chip Hackathon 2026. Program tersebut menyasar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan ide dan solusi digital berbasis teknologi chip.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi mengatakan keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat memperluas ruang pengembangan inovasi di bidang semikonduktor.

"Kami ingin membuka ruang bagi talenta muda untuk mengembangkan ide dan inovasinya dalam bidang chip (semiconductor), sekaligus mengambil bagian dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia,” ujar Adi dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Dalam pelaksanaannya, peserta akan menjalani proses seleksi sebelum lima tim terpilih mengikuti tahap bootcamp. Pada tahap tersebut, peserta akan mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan dan menyempurnakan gagasan yang diajukan. Selanjutnya, tiga tim akan dipilih untuk mengikuti presentasi final.

 

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