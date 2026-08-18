Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Ikut Rapat Aturan Ojol, Dony: Kami Hanya Beri Perspektif Bisnis

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |20:05 WIB
Danantara Ikut Rapat Aturan Ojol, Dony: Kami Hanya Beri Perspektif Bisnis
Dony Oskaria, ikut dalam rapat penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek online (ojol) yang dipimpin DPR RI. (Foto :Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, ikut dalam rapat penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek online (ojol) yang dipimpin DPR RI.

Rapat tersebut melibatkan lintas kementerian teknis selaku regulator ekosistem ojol, meliputi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kementerian UMKM.

Dony menegaskan kehadiran Danantara dalam forum tersebut berfokus pada pemberian gambaran serta perspektif industri dari sudut pandang komersial.

“Kita hanya memberikan visi, pemahaman berkaitan dengan bisnis ini, sehingga Perpres yang dibuat komprehensif. Karena ini kan banyak ekosistem yang terkait di dalam bisnis ini, industri ini,” kata Dony saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Adapun Dony membantah tudingan bahwa keterlibatan Danantara dalam perumusan regulasi tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham perusahaan aplikator.

“Oh bukan, tapi lebih kepada narasumber, memberikan visi industri ini seperti apa, bisnisnya seperti apa, berdasarkan kacamata bisnis,” kata Dony.

Keterlibatan Danantara di industri transportasi online sebelumnya sempat diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day 2026), Jumat (1/5/2026).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/320/3236927//ojek_online-zenG_large.jpg
Aturan Ojol Ditargetkan Terbit Awal September 2026, Ini yang Disepakati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/320/3236912//dasco-rHZT_large.jpg
DPR Finalisasi Aturan Ojol, Tarif Orang dan Barang Bakal Diatur Dua Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/455/3235817//ojol-b6LN_large.jpg
6 Fakta Status Ojol Jadi UMKM, Bebas Pajak hingga Tetap Dapat BHR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236109//prabowo-92fC_large.jpg
Potongan Ojol Turun dari 20 Persen Jadi 8 Persen, Prabowo: Penghasilan Driver Naik 3 Kali Lipat  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/320/3235289//ojek_online-tVow_large.jpg
Ojol Bakal Berstatus UMKM, Ini 4 Keuntungan yang Dijanjikan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/337/3235264//mensesneg-4kge_large.jpg
Pemerintah Bakal Terbitkan Perpres Ojol Sebelum HUT Ke-81 RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement