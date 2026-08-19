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Digitalisasi Bansos Bikin Penyaluran Lebih Tepat Sasaran dan Hemat hingga Rp200 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |16:38 WIB
Digitalisasi Bansos Bikin Penyaluran Lebih Tepat Sasaran dan Hemat hingga Rp200 Triliun
Penerapan digitalisasi pada program Perlindungan Sosial (Perlinsos) berpotensi meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qodari mengungkapkan penerapan digitalisasi pada program Perlindungan Sosial (Perlinsos) berpotensi meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos), sekaligus menciptakan efisiensi anggaran negara hingga Rp200 triliun.

Menurutnya, sistem Perlinsos digital mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat proses pendaftaran hingga pemutakhiran status kelayakan penerima manfaat.

Melalui skema integrasi berbasis data tersebut, durasi pemrosesan verifikasi penerima bansos yang sebelumnya memakan waktu ratusan hari secara manual kini dapat dipangkas secara signifikan menjadi hitungan menit.

"Kalau satu-satu manual 200 hari, setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," ujar Qodari dalam Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Arah Kebijakan RAPBN 2027, Rabu (19/8/2026).

Menurut Qodari, Perlinsos digital memanfaatkan basis data terpadu dari delapan kementerian dan lembaga sebagai indikator kelayakan.

Variabel data yang divalidasi mencakup status kepemilikan tanah, pemakaian daya listrik, kondisi fisik hunian, usia, kepemilikan aset kendaraan, status kepegawaian, hingga besaran upah yang kemudian disandingkan dengan indikator desil ekonomi.

Langkah digitalisasi ini turut meringankan beban administratif pemerintah daerah. Berdasarkan uji coba di Kota Surabaya, koordinasi pendataan di tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan menjadi jauh lebih terintegrasi tanpa bergantung penuh pada survei manual di lapangan.

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