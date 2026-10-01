Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Bansos Cair Oktober 2026 dan Cara Cek Penerimanya

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |22:14 WIB
Daftar Bansos Cair Oktober 2026 dan Cara Cek Penerimanya
Bansos Oktober 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar bansos cair Oktober 2026 dan cara cek penerimanya. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada bulan Oktober 2026. Bansos bulan Oktober 2026 memasuki Tahap 4 atau Triwulan 4.

Hal ini merupakan periode pencairan bansos terakhir tahun ini, mulai dari Oktober, November, hingga Desember.pemerintah menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menetapkan penerima. Dalam basis data itu, masyarakat Indonesia dikelompokkan ke 10 tingkatan desil.

Pada proses penyaluran dan penentuan penerima bansos, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan akan memanfaatkan berbagai sumber data. Salah satunya hasil Sensus Ekonomi 2026 untuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Cair pada periode Triwulan 4 bulan Oktober 2026 mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Pangan Beras.

Berikut ini daftar bansos yang akan cair bulan Oktober 2026 yang dirangkum Okezone, Kamis (1/10/2026):

Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos PKH ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan miskin berupa bantuan tunai. Bantuan ini dicairkan dalam 4 tahap per tahunnya dan bulan Oktober 2026 merupakan bagian dari periode pencairan Tahap 4.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245180/bsu-BxOq_large.jpg
Prabowo Cairkan Bantuan Rp31 Triliun, dari Rekening Gratis hingga BSU Rp900.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245065/luhut-GFcn_large.jpg
Data Penerima Bansos 2027, Luhut Kerahkan TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245061/bansos-Tx8U_large.jpg
Ini Cara Lengkap Daftar Penerima Bansos 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245050/luhut-LtM9_large.jpg
Masyarakat Bisa Daftar Mandiri Penerima Bansos, Cek Nomor Meteran PLN hingga Verifikasi Wajah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243951/bansos-XmhL_large.png
Rekening Gratis Rp50.000 Disarankan Pakai Data Dukcapil, Penerima Bansos Bakal Scan Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243589/bansos-kULo_large.jpg
Ini Proses Pencairan Bansos Tunai, Masyarakat Bakal Dapat BLT Rp5,4 Juta 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement