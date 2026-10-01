Daftar Bansos Cair Oktober 2026 dan Cara Cek Penerimanya

JAKARTA - Daftar bansos cair Oktober 2026 dan cara cek penerimanya. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada bulan Oktober 2026. Bansos bulan Oktober 2026 memasuki Tahap 4 atau Triwulan 4.

Hal ini merupakan periode pencairan bansos terakhir tahun ini, mulai dari Oktober, November, hingga Desember.pemerintah menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menetapkan penerima. Dalam basis data itu, masyarakat Indonesia dikelompokkan ke 10 tingkatan desil.

Pada proses penyaluran dan penentuan penerima bansos, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan akan memanfaatkan berbagai sumber data. Salah satunya hasil Sensus Ekonomi 2026 untuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Cair pada periode Triwulan 4 bulan Oktober 2026 mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Pangan Beras.

Berikut ini daftar bansos yang akan cair bulan Oktober 2026 yang dirangkum Okezone, Kamis (1/10/2026):

Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos PKH ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan miskin berupa bantuan tunai. Bantuan ini dicairkan dalam 4 tahap per tahunnya dan bulan Oktober 2026 merupakan bagian dari periode pencairan Tahap 4.