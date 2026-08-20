Tantangan Distribusi BBM di Tengah Pemulihan Pascagempa NTT

Pelayanan BBM di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berjalan.

JAKARTA — Pelayanan BBM di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berjalan setelah gempa melanda wilayah tersebut. Operator SPBU dan Awak Mobil Tangki (AMT) tetap bertugas, termasuk menyalurkan BBM untuk kendaraan penanganan bencana dan distribusi bantuan, meski sebagian pekerja turut terdampak gempa.

Salah satunya Fergilus Edy, operator SPBU 54.865.01 Mena Ruteng. Saat gempa terjadi sekitar pukul 06.00 WITA, Fergilus berada di rumah bersama keluarganya. Guncangan yang kuat membuat mereka segera keluar rumah. Sekitar satu jam kemudian, Fergilus kembali ke tempat kerja dan membuka layanan SPBU.

“Setelah gempa terjadi, sekitar jam tujuh saya sudah berada di tempat kerja. Kami tetap buka dan melayani masyarakat. Ambulans, kendaraan untuk penanggulangan bencana, sampai kendaraan yang membawa sembako ke desa-desa kami prioritaskan,” ujar Fergilus, Kamis (20/8/2026).

Menurut Fergilus, aktivitas pelayanan masih berlangsung di tengah gempa susulan. Kondisi tersebut membuat pekerja di SPBU tetap harus waspada selama menjalankan tugas.

“Memang sampai sekarang masih ada guncangan, jadi kami harus tetap waspada. Yang penting bagi kami, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan dan kami layani dengan tulus,” katanya.