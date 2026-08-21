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Harga Emas Antam Hari Ini Masih Dijual Rp2.725.000 per Gram

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |09:31 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Masih Dijual Rp2.725.000 per Gram
Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan hari ini, Jumat  (21/8/2026). (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan hari ini, Jumat  (21/8/2026). Harga logam mulia Antam stagnan di Rp2.725.000 per gram, setelah sebelumnya meroket Rp80.000. 

Berdasarkan informasi dari situs resmi Logam Mulia, kenaikan juga terjadi pada harga beli kembali (buyback). Nilai buyback emas Antam naik Rp80.000 menjadi Rp2.585.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Jumat (21/8/2026):

0,5 gram: Rp1.412.500
1 gram: Rp2.725.000
2 gram: Rp5.390.000
3 gram: Rp8.060.000
5 gram: Rp13.400.000
10 gram: Rp26.745.000
25 gram: Rp66.737.000
50 gram: Rp133.395.000
100 gram: Rp266.712.000
250 gram: Rp666.515.000
500 gram: Rp1.332.820.000
1.000 gram: Rp2.665.600.000

(Feby Novalius)

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