Harga Emas Antam Turun Goceng Jadi Rp2.576.000 per Gram

Harga emas Antam (ANTM) turun pada perdagangan hari ini, Jumat (2/10/2026). (Foto ;Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) turun pada perdagangan hari ini, Jumat (2/10/2026). Logam mulia turun Rp5.000 menjadi Rp2.576.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual kembali emas batangan tersebut juga turun Rp5.000 menjadi Rp2.386.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai dengan PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam grand total.

Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.