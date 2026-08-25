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Apindo Usul 2 Persen APBN untuk Pelatihan Vokasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |16:00 WIB
Apindo Usul 2 Persen APBN untuk Pelatihan Vokasi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan 2% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk mendukung pelatihan vokasi . (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan 2% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk mendukung pelatihan vokasi berkelanjutan.

Usulan tersebut disampaikan para pengusaha dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kerja.

Apindo menilai investasi negara dalam pembangunan kompetensi tenaga kerja menjadi semakin penting di tengah perubahan teknologi, struktur industri, dan kebutuhan dunia kerja.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pembangunan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.

Menurut dia, dunia usaha berkontribusi melalui penciptaan lapangan kerja, investasi, peningkatan produktivitas, serta pengembangan kompetensi. Namun, upaya tersebut perlu didukung kebijakan dan pembiayaan negara.

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