Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Krakatau Steel Dorong Generasi Muda Pahami Peran Strategis Logistik sebagai Penggerak Ekonomi Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |17:00 WIB
Krakatau Steel Dorong Generasi Muda Pahami Peran Strategis Logistik sebagai Penggerak Ekonomi Nasional
Krakatau Steel Dorong Generasi Muda Pahami Peran Strategis Logistik sebagai Penggerak Ekonomi Nasional (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) mendorong peningkatan wawasan generasi muda mengenai peran strategis logistik dalam mendukung efisiensi dan daya saing ekonomi nasional.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan menjelaskan bahwa logistik tidak hanya berkaitan dengan perpindahan barang, tetapi menjadi bagian penting dari rantai pasok yang menciptakan nilai tambah dan turut menentukan harga produk serta jasa bagi masyarakat.

“Logistik bukan hanya soal bagaimana barang berpindah dari pabrik, gudang, hingga konsumen, tetapi bagaimana logistik memberikan value added dan menggerakkan perputaran ekonomi secara luas,” ujar Akbar dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Dia menambahkan, Krakatau Steel sebagai industri baja memiliki efek domino yang luas terhadap perekonomian karena melibatkan berbagai sektor pendukung, mulai dari transportasi, kepelabuhanan, vendor, hingga tenaga kerja, sehingga, penguatan ekosistem industri baja dan logistik menjadi bagian penting dalam mendorong industrialisasi serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

Dorong Efisiensi dan Keselamatan Rantai Pasok

Krakatau Steel Group juga terus mendorong efisiensi dan keselamatan dalam rantai distribusi, salah satunya melalui komitmen mendukung Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027, dengan memastikan pengangkutan produk menggunakan sarana transportasi sesuai kapasitas dan ketentuan yang berlaku. 

Selain itu, Krakatau Steel juga mengembangkan alternatif konektivitas logistik melalui layanan Ro-Ro Vessel dari Pelabuhan Cigading menuju Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan rantai distribusi dengan potensi efisiensi sekitar 10-12 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/320/3232072/krakatau_steel-sOvd_large.jpg
Pabrik Terbakar, Krakatau Steel Pastikan Pasokan Baja CRC Tak Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222326/baja-39Mg_large.jpg
Krakatau Steel Gandeng Hebei Perkuat Industri Baja Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/278/3215107/kras-bh0f_large.jpg
Krakatau Steel (KRAS) Raup Laba Rp79,1 Miliar di Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212827/kras-aBD5_large.jpg
Krakatau Steel (KRAS) Percepat Hilirisasi Baja, Ini Dampaknya bagi Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/278/3210926/ihsg-6lj0_large.jpg
Investor Cermati Saham KRAS di Tengah Tekanan Pasar, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/278/3210142/krakatau_steel-EgHi_large.jpg
Krakatau Steel (KRAS) Raih Laba Rp5,6 Triliun di 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement