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Krakatau Steel Gandeng Hebei Perkuat Industri Baja Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |15:52 WIB
Krakatau Steel Gandeng Hebei Perkuat Industri Baja Nasional
Krakatau Steel Gandeng Hebei Perkuat Industri Baja Nasional (Foto: Krakatau Steel)
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JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) menggandeng Hebei International Trade Group Co., Ltd, perusahaan asal Tiongkok. Kerja sama tersebut merupakan langkah awal dalam meningkatkan kemampuan Krakatau Steel dan ke depan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap baja impor. 

”Melalui kerja sama perdagangan ini, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor baja,” kata Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Akbar menambahkan, Krakatau Steel telah menyiapkan lahan sekitar 2.000 hektare di kawasan ekonomi khusus guna mendukung masuknya investasi baru di sektor industri baja. Ke depan, pabrik-pabrik baja dari Tiongkok diharapkan membangun fasilitas produksi langsung di Indonesia dengan memanfaatkan bahan baku dari Krakatau Steel.

“Kami ingin industri baja dibangun di Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ucapnya. 

Gubernur Banten Andra Soni optimistis masuknya mitra asal Provinsi Hebei, Tiongkok akan memperkuat industrialisasi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, khususnya Kota Cilegon sebagai pusat industri baja nasional.

Andra Soni menilai kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Banten sebagai kawasan industri nasional. Menurutnya, keberadaan Krakatau Steel sebagai industri hulu strategis didukung potensi besar yang dimiliki Banten, terutama keberadaan pelabuhan internasional di Cilegon dengan kedalaman alami hingga 21 meter.

Andra menambahkan, kondisi tersebut menjadi daya tarik penting bagi investor global untuk mengembangkan industri baja terintegrasi di Banten. Selain memiliki infrastruktur industri yang kuat, wilayah tersebut dinilai sangat mendukung pengembangan hilirisasi dan distribusi industri skala besar. 

“Ini menjadi momentum penting bagi industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Andra.

 

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