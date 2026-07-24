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Pabrik Terbakar, Krakatau Steel Pastikan Pasokan Baja CRC Tak Terganggu

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |14:15 WIB
Pabrik Terbakar, Krakatau Steel Pastikan Pasokan Baja CRC Tak Terganggu
Pabrik Terbakar, Krakatau Steel Pastikan Pasokan Baja CRC Tak Terganggu (Foto: Dokumentasi KRAS)
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JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) memastikan pasokan baja jenis cold rolled coil (CRC) tetap terjaga meski kebakaran di fasilitas Cold Rolling Mill (CRM), Cilegon mengganggu sebagian aktivitas produksi. 

Mengutip keterbukaan informasi BEI, Jakarta, Jumat (24/7/2026), Krakatu Steel melaporkan kebakaran di pabrik CRM Krakatau Steel terjadi pada Minggu 19 Juli 2026 di area produksi Continous Tandem Cold Mill (CTCM) di Pabrik CRM.

“Perseroan mengalami peristiwa keadaan memaksa diduga sehubungan kebakaran pada area produksi CTCM (Continuous Tandem Cold Mill) di Pabrik Cold Rolling Mill (CRM),” tulis keterangan manajemen KRAS.

Peristiwa ini berdampak pada kegiatan produksi Cold Rolled Coil Full Hard (CRC Full Hard) di fasilitas Pabrik CRM namun kepastiannya masih menunggu penelaahan lebih lanjut. 

Krakatau Steel memastikan bahwa aktivitas lainnya di sekitar lokasi pabrik CRM tidak terkendala dan tetap berjalan seperti biasa. Pabrik CRM masih dapat memproduksi CRC Soft pada fasilitas Batch Annealing Furnace (BAF) serta HRPO pada fasilitas Continuous Pickling Line (CPL). 

Keberlangsungan supply CRC Full Hard Nasional akan dipenuhi melalui skema kerja sama dengan perusahaan produsen CRC domestik.

"Perseroan memastikan suplai CRC nasional tetap terjaga dan selanjutnya Krakatau Steel melakukan langkah yang diperlukan untuk perbaikan, sehingga area produksi CTCM di Pabrik CRM dapat segera beroperasi kembali," tulis keterangan KRAS.

(Dani Jumadil Akhir)

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