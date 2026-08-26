Update Penanganan Karhutla, Purbaya Bakal Tambah Anggaran Bencana BNPB

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penanganan musibah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan. Purbaya menyampaikan bahwa alokasi anggaran siap dikucurkan secara fleksibel mengikuti kebutuhan dan pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Purbaya menjelaskan bahwa skema penanganan bencana darurat Karhutla disalurkan melalui mekanisme channeling di bawah naungan BNPB serta kementerian teknis terkait.

"Itu kan kita diminta, nanti tergantung permintaan BNPB kan. Kita kan channeling-nya lewat BNPB," ujar Purbaya usai Sidang Aduan Kanal Debottlenecking, Rabu (26/8/2026).

Adapun mengenai estimasi besaran anggaran Karhutla yang bakal dikucurkan, Purbaya mengungkapkan bahwa BNPB saat ini memegang alokasi Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp5 triliun untuk atasi semua bencana.

Meski BNPB belum mengajukan tambahan nominal secara resmi, Kementerian Keuangan memastikan siap melipatgandakan dana tersebut jika eskalasi Karhutla meningkat.

"Belum, belum minta. Tapi kita sediain... kan mereka punya 5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti. Sementara ini, Kementerian Kehutanan juga sudah minta anggaran, kita sudah kasih sebagian," kata Purbaya.

Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga telah merealisasikan sebagian permohonan anggaran pendukung dari Kementerian Kehutanan guna memperkuat upaya pencegahan, pemadaman darurat, serta patroli penanggulangan Karhutla di lapangan.