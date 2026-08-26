Purbaya Siap Cairkan Anggaran Karhutla, Ingatkan BNPB Jangan Mark Up!

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah siap mengucurkan alokasi anggaran untuk mempercepat penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tengah melanda wilayah Kalimantan.

Menurut Purbaya, saat ini penyerapan dana penanganan Karhutla masih menunggu rincian asesmen serta pengajuan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku lembaga pengelola utama.

Di sisi lain, Purbaya memberikan peringatan keras agar pengelolaan alokasi dana darurat kebencanaan tersebut dijalankan secara akuntabel dan terhindar dari praktik penyimpangan anggaran.

"Iya, asal jangan di-mark up aja," tegas Purbaya usai Sidang Aduan Kanal Debottlenecking, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa total pagu kebutuhan belum final karena operasi penanggulangan Karhutla oleh tim BNPB di lapangan masih terus berjalan.

Meski demikian, Kementerian Keuangan menjamin ketersediaan likuiditas kapan pun dibutuhkan.

"Kami sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa," kata dia.