Tak Hanya Marketplace, Harbolnas 2026 Libatkan Online Travel Agent hingga Ride Hailing

JAKARTA - Pemerintah memperluas cakupan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2026 dengan melibatkan lebih banyak platform dalam ekosistem perdagangan digital. Tak hanya marketplace, Harbolnas tahun ini juga akan menggandeng online travel agent, layanan ride-hailing, hingga social commerce.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso atau akrab disapa Busan mengatakan perluasan tersebut dilakukan mengikuti perkembangan pemanfaatan platform digital oleh masyarakat untuk memperoleh barang maupun berbagai layanan.

"Harbolnas 2026 tidak hanya mencakup promosi barang, tetapi juga produk dan layanan jasa. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemanfaatan platform digital konsumen untuk memperoleh berbagai produk dan layanan jasa serta akomodasi, tiket, tren donasi, dan lainnya," katanya dalam acara Kick Off Road to Harbolnas 2026 di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Mendag mengatakan, pada pelaksanaan Harbolnas sebelumnya, peserta lebih banyak berasal dari platform lokapasar atau marketplace. Sementara pada 2026, pemerintah memperluas partisipasi ke berbagai platform digital lainnya.

"Partisipasi platform yang berpartisipasi pada kegiatan ini diperluas. Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform lokapasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride-hailing, dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya," ungkapnya.