Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Hanya Marketplace, Harbolnas 2026 Libatkan Online Travel Agent hingga Ride Hailing

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |13:50 WIB
Tak Hanya Marketplace, Harbolnas 2026 Libatkan Online Travel Agent hingga Ride Hailing
Tak Hanya Marketplace, Harbolnas 2026 Libatkan Online Travel Agent hingga Ride Hailing (Foto: Mendag/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memperluas cakupan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2026 dengan melibatkan lebih banyak platform dalam ekosistem perdagangan digital. Tak hanya marketplace, Harbolnas tahun ini juga akan menggandeng online travel agent, layanan ride-hailing, hingga social commerce.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso atau akrab disapa Busan mengatakan perluasan tersebut dilakukan mengikuti perkembangan pemanfaatan platform digital oleh masyarakat untuk memperoleh barang maupun berbagai layanan.

"Harbolnas 2026 tidak hanya mencakup promosi barang, tetapi juga produk dan layanan jasa. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemanfaatan platform digital konsumen untuk memperoleh berbagai produk dan layanan jasa serta akomodasi, tiket, tren donasi, dan lainnya," katanya dalam acara Kick Off Road to Harbolnas 2026 di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Mendag mengatakan, pada pelaksanaan Harbolnas sebelumnya, peserta lebih banyak berasal dari platform lokapasar atau marketplace. Sementara pada 2026, pemerintah memperluas partisipasi ke berbagai platform digital lainnya.

"Partisipasi platform yang berpartisipasi pada kegiatan ini diperluas. Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform lokapasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride-hailing, dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/622/3238522/harbolnas-U8DY_large.jpg
Transaksi Harbolnas 2026 Ditargetkan Naik Jadi Rp40 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133317/emak_emak_cari_cuan_lewat_konten_creator-7PUY_large.png
Raup Cuan, Emak-Emak di RI Kini Jadi Konten Kreator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133313/belanja_online-vy6U_large.jpg
Transaksi Belanja Online Meroket di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/455/3124702/belanja_online-YpL3_large.jpg
Transaksi Belanja Online Orang RI Naik 10 Kali Lipat saat Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/455/3111416/tokopedia-LpBa_large.jpg
Tren Belanja Online Awal 2025, Ini Barang yang Paling Laris Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/455/3102374/bukalapak-PTi9_large.jpg
Bukalapak Tutup Bisnis E-commerce
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement