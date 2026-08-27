Pemerintah Targetkan Penciptaan Lapangan Kerja hingga 3,49 Juta di RAPBN 2027

JAKARTA - Pemerintah menargetkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru hingga 3,49 juta orang pada tahun 2027.

Target tersebut secara resmi dimasukkan dalam indikator sasaran pembangunan berkualitas pada dokumen RAPBN 2027.

"Penciptaan lapangan kerja baru 2027 sebanyak 2,57-3,49 juta orang," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (27/8/2026).

Target penciptaan lapangan kerja tersebut merupakan bagian dari 11 aspek sasaran pembangunan berkualitas yang dirancang pemerintah untuk tahun anggaran 2027, yang meliputi:

Pertumbuhan Ekonomi: 5,8 hingga 6,5 persen.

Tingkat Kemiskinan: 6,0 hingga 6,5 persen.

Rasio Gini: 0,362 hingga 0,367.

Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,30 hingga 4,87 persen.

Indeks Modal Manusia: 0,575.

Indeks Kesejahteraan Petani: 0,8038.

Nilai Tukar Petani (NTP): 126 hingga 128.

Nilai Tukar Nelayan (NTN): 106 hingga 110.

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal: 40,81 persen.

Penciptaan Lapangan Kerja Baru: 2,57 hingga 3,49 juta orang

(Taufik Fajar)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.