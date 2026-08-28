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Emiten BCIC Bidik Ekspansi Bisnis di Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |22:14 WIB
Emiten BCIC Bidik Ekspansi Bisnis di Indonesia
Emiten BCIC (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) atau J Trust Bank terus memperkuat fondasi perseroan dalam mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia. Salah satunya dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking perseroan.

Pembangunan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, serta Direktur Utama J Trust Bank Ritsuo Fukadai. 

Direktur Utama J Trust Bank Ritsuo Fukadai menyatakan pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan memperkuat fondasi dan kehadirannya untuk pertumbuhan bisnis di Indonesia.

"Jadi hal ini merupakan wujud keyakinan kami yang kuat terhadap masa depan ekonomi Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen jangka panjang J Trust Bank untuk terus tumbuh, berinovasi, dan memberikan layanan yang lebih bernilai bagi nasabah kami,” kata Fukadai dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/8/2026).

Dia mengatakan, proyek tersebut juga menjadi langkah awal dari strategi rebranding J Trust Bank. Rebranding tersebut, bukan hanya berkaitan dengan perubahan tampilan atau logo perusahaan. 

 

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