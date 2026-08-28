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DSI Pelototi 6.500 Transaksi Ekspor SDA, Potensi Under Invoicing Capai Rp88,6 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |08:01 WIB
DSI Pelototi 6.500 Transaksi Ekspor SDA, Potensi Under Invoicing Capai Rp88,6 Triliun
DSI memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan ekspor dan menutup celah kebocoran kekayaan negara. (Foto: Okezone.com/PTBA)
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JAKARTA - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan ekspor dan menutup celah kebocoran kekayaan negara. Penataan menjadi penting karena ekspor sumber daya alam (SDA) masih menghadapi persoalan under invoicing maupun transfer pricing.

Masalah ini pun membutuhkan mekanisme pengawasan yang mampu menghubungkan transaksi secara menyeluruh. Nilai ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy) mencapai sekitar USD66,13 miliar atau setara dengan Rp1.171,49 triliun dalam konteks perdagangan sumber daya nasional.

Dari 20 komoditas ekspor terbesar Indonesia, sebanyak 16 komoditas merupakan SDA yang belum berbentuk produk jadi. Kondisi itu menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat agar besarnya aktivitas ekspor memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.

Menurut Peneliti Nagara Institute Edi Sewandono, ada kesenjangan antara besarnya kontribusi ekspor Indonesia dan penerimaan keuangan negara yang masih kecil. Sebelum adanya PT DSI, eksportir dapat berhubungan langsung dengan pembeli asing sehingga proses pembayaran berlangsung tanpa satu mekanisme agregasi.

“Kehadiran PT DSI membuka peluang membangun mekanisme yang lebih terintegrasi dalam mengawasi harga, volume, pembayaran, dan tujuan ekspor,” ujarnya, Jumat (28/8/2026).

Meski begitu, integrasi tersebut membutuhkan infrastruktur data, keuangan, dan mekanisme pengawasan yang mampu mengurangi asimetri informasi. PT DSI juga menghadapi tantangan berupa tekanan dari pelaku besar yang selama ini mempunyai pengaruh dalam perdagangan komoditas strategis Indonesia.

Oleh karena itu, keberhasilan PT DSI akan sangat bergantung pada keberanian menjaga independensi ketika menjalankan mandat pengawasan ekspor nasional.

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