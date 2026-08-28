Disensus BPS, Ketua MPR Tekankan Akurasi Data demi Arah Kebijakan Negara

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani ikut dalam proses pendataan Sensus Ekonomi yang dilakukan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Muzani menekankan bahwa ketersediaan basis data ekonomi yang akurat memegang peranan krusial sebagai fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional di masa depan.

Petugas Badan Pusat Statistik menyambangi rumah dinas Ketua MPR RI yang berlokasi di kompleks Widya Chandra di Jakarta Selatan, dengan didampingi langsung oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk memutakhirkan profil aktivitas ekonomi keluarga.

"Saya sebagai warga negara hari ini menerima petugas Sensus Ekonomi dari BPS yang datang dihantar langsung oleh Ibu Kepala BPS. Kami ditanya tentang jumlah keluarga serta jenis-jenis usaha yang ditangani oleh keluarga maupun anggota keluarga kami, dan alhamdulillah seluruh proses telah kami jalani dengan baik," ujar Muzani di kediaman dinasnya," Jumat (28/8/2026).

Muzani menjelaskan bahwa seluruh keterangan terkait kegiatan usaha keluarga telah disampaikan secara transparan sesuai kapasitas yang dimiliki. Keterbukaan informasi dari para responden dinilai sangat penting agar profil kegiatan ekonomi rumah tangga hingga dunia usaha dapat terpotret secara utuh dan terukur.

Pendataan menyeluruh terhadap potret usaha masyarakat dipandang sebagai instrumen vital bagi negara dalam membaca denyut perekonomian riil di lapangan. Akurasi angka statistik dinilai menjadi rujukan mutlak agar program intervensi pembangunan dan pengambilan keputusan strategis tidak meleset dari sasaran.

"Kami berharap ini menjadi cara negara untuk mengetahui aktivitas perekonomian penduduknya secara utuh. Dengan demikian, kebijakan yang akan diambil pada masa-masa yang akan datang adalah kebijakan yang benar-benar berdasar pada data dan angka yang benar," jelas Muzani.