Tak Sekadar Punya Rumah, Danantara Housing Expo 2026 Soroti Perlindungan Aset

JAKARTA — Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi mendorong penguatan perlindungan aset dan keuangan masyarakat dalam ekosistem perumahan di Danantara Housing Expo 2026.

IFG memanfaatkan ajang tersebut untuk memperkenalkan peran industri jasa keuangan dalam mendukung masyarakat tidak hanya memiliki hunian, tetapi juga melindungi rumah, properti, serta kondisi finansial keluarga.

Sekretaris Perusahaan IFG Denny S. Adji mengatakan, partisipasi IFG merupakan bagian dari dukungan terhadap pengembangan ekosistem perumahan yang lebih menyeluruh.

“Bagi IFG, rumah bukan hanya tentang memiliki tempat tinggal, tetapi juga bagaimana memastikan aset, individu, dan keluarga di dalamnya mendapatkan perlindungan yang relevan. Melalui ekosistem IFG, kami ingin menghadirkan solusi perlindungan yang semakin mudah diakses, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada berbagai tahapan kehidupan,” ujar Denny, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, kepemilikan rumah memiliki keterkaitan dengan kebutuhan perlindungan jangka panjang. Karena itu, pengembangan ekosistem perumahan perlu diikuti dengan akses terhadap layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat mengelola berbagai risiko setelah memiliki hunian.

Dalam ajang tersebut, IFG menghadirkan sejumlah anggota holding, termasuk IFG Life dan Jasa Raharja Putera. Kehadiran kedua perusahaan tersebut mencerminkan cakupan layanan IFG yang meliputi perlindungan jiwa, properti, kecelakaan diri, perjalanan, hingga kendaraan.

IFG juga mendorong integrasi layanan melalui platform digital ONE by IFG sebagai bagian dari transformasi layanan dan upaya memperluas akses masyarakat terhadap produk dalam ekosistem holding.