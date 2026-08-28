Brantas Abipraya Perluas Bisnis dari Infrastruktur ke Ekosistem Hunian

JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero) mulai memperluas portofolio bisnisnya dari sektor konstruksi dan infrastruktur ke pengembangan ekosistem hunian. Langkah tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan perusahaan dalam Danantara Housing Expo 2026 serta pengembangan proyek Urban Heights Residences.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, mengatakan keterlibatan perusahaan di sektor perumahan merupakan bagian dari upaya memperluas kontribusi perseroan dalam pembangunan nasional.

"Brantas Abipraya melihat sektor perumahan bukan hanya sebagai peluang bisnis, tetapi juga sebagai ruang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Melalui Urban Heights Residences, kami ingin menghadirkan hunian yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat urban, dan memiliki nilai tambah dalam jangka panjang," ujar Dian, Jumat (28/8/2026).

Perluas Portofolio ke Sektor Hunian

Brantas Abipraya selama ini dikenal sebagai BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Pengembangan sektor properti menjadi salah satu langkah perusahaan untuk memperluas portofolio usahanya.

Melalui Urban Heights Residences, perusahaan mengembangkan konsep hunian yang menyasar kebutuhan masyarakat perkotaan. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari keterlibatan Brantas Abipraya dalam sektor perumahan, di tengah dorongan pemerintah untuk memperluas penyediaan hunian.