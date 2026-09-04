Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bandara Husein Sastranegara Tambah Enam Rute Mulai 18 September, Ini Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |17:17 WIB
Bandara Husein Sastranegara Tambah Enam Rute Mulai 18 September, Ini Daftarnya
Maskapai Super Air Jet mulai melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, pada 18 September 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Maskapai Super Air Jet mulai melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, pada 18 September 2026. Kehadiran maskapai tersebut akan menambah konektivitas penerbangan domestik dari Bandung ke sejumlah kota di Indonesia.

General Manager (GM) Bandara Husein Sastranegara, Granito W. Hindrawan, mengatakan Super Air Jet telah direncanakan melayani enam rute dari Bandung. Keenam rute tersebut yakni Kualanamu, Pekanbaru, Ujung Pandang, Pontianak, Denpasar, dan Balikpapan.

"Yang akan segera bergabung dengan kita nanti pada 18 September, insya Allah, itu ada Super Air Jet. Rencananya akan melayani penerbangan ke Kualanamu, Pekanbaru, Ujung Pandang, Pontianak, Denpasar, dan Balikpapan," ujar Granito saat ditemui di Bandung, Jumat (4/9/2026).

Menurut dia, dengan tambahan rute dari Super Air Jet tersebut, total terdapat sekitar 10 rute penerbangan yang akan melayani keberangkatan maupun kedatangan di Bandara Husein Sastranegara. Super Air Jet untuk tahap awal akan beroperasi tiga kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Jumat, dan Minggu.

Sementara itu, penerbangan yang saat ini dilayani oleh maskapai jet lainnya juga terus berjalan. Garuda Indonesia melayani rute Bandung-Denpasar, sedangkan Citilink melayani rute Denpasar, Kualanamu, Balikpapan, Surabaya, dan Palembang.

"Super Air Jet nanti yang akan hadir per tanggal 18 itu pada Senin, Jumat, dan Minggu. Garuda itu Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Citilink-nya daily," kata Granito.

Untuk rute Denpasar, Granito menyebut tingkat keterisian penumpang atau load factor menjadi salah satu yang tertinggi. Tingkat keterisian pada rute tersebut mencapai 97-98 persen dan bahkan kerap penuh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/320/3237783//bandara-6mUe_large.jpg
Husein Sastranegara Kembali Jadi Bandara Internasional, Layani 3 Rute Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/320/3235020//bandara-nI8V_large.jpg
Bandara Husein Sastranegara Kembali Layani Penerbangan Pesawat Jet Mulai 14 Agustus 2026, Ini Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232650//bandara-Khvb_large.jpg
Bandara Husein Sastranegara Bisa Dilandasi Pesawat Jet Boeing 737-800
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229938//bandar_udara-E0m9_large.jpg
Bandara Husein Sastranegara Bandung Akan Beroperasi Lagi, 6 Maskapai Siap Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227619//bandar_udara-NlgD_large.jpg
Bandara Husein Sastranegara Siap Layani Pesawat ATR hingga Boeing 737, Beroperasi Mulai 17 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227486//bandar_udara-UyS2_large.jpg
Bandara Husein Sastranegara Kembali Beroperasi, Kertajati Jadi Bengkel Hercules
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement