Bandara Husein Sastranegara Tambah Enam Rute Mulai 18 September, Ini Daftarnya

Maskapai Super Air Jet mulai melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, pada 18 September 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Maskapai Super Air Jet mulai melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, pada 18 September 2026. Kehadiran maskapai tersebut akan menambah konektivitas penerbangan domestik dari Bandung ke sejumlah kota di Indonesia.

General Manager (GM) Bandara Husein Sastranegara, Granito W. Hindrawan, mengatakan Super Air Jet telah direncanakan melayani enam rute dari Bandung. Keenam rute tersebut yakni Kualanamu, Pekanbaru, Ujung Pandang, Pontianak, Denpasar, dan Balikpapan.

"Yang akan segera bergabung dengan kita nanti pada 18 September, insya Allah, itu ada Super Air Jet. Rencananya akan melayani penerbangan ke Kualanamu, Pekanbaru, Ujung Pandang, Pontianak, Denpasar, dan Balikpapan," ujar Granito saat ditemui di Bandung, Jumat (4/9/2026).

Menurut dia, dengan tambahan rute dari Super Air Jet tersebut, total terdapat sekitar 10 rute penerbangan yang akan melayani keberangkatan maupun kedatangan di Bandara Husein Sastranegara. Super Air Jet untuk tahap awal akan beroperasi tiga kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Jumat, dan Minggu.

Sementara itu, penerbangan yang saat ini dilayani oleh maskapai jet lainnya juga terus berjalan. Garuda Indonesia melayani rute Bandung-Denpasar, sedangkan Citilink melayani rute Denpasar, Kualanamu, Balikpapan, Surabaya, dan Palembang.

"Super Air Jet nanti yang akan hadir per tanggal 18 itu pada Senin, Jumat, dan Minggu. Garuda itu Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Citilink-nya daily," kata Granito.

Untuk rute Denpasar, Granito menyebut tingkat keterisian penumpang atau load factor menjadi salah satu yang tertinggi. Tingkat keterisian pada rute tersebut mencapai 97-98 persen dan bahkan kerap penuh.