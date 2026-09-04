Harpelnas 2026, BTN Evaluasi Layanan Usai Dengar Keluhan Nasabah

Sejumlah masukan dan keluhan nasabah menjadi perhatian PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) . (Foto: Okezone.com/BTN)

JAKARTA - Sejumlah masukan dan keluhan nasabah menjadi perhatian PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) dalam momentum Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026. Perseroan menyebut masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan, baik di kantor cabang maupun melalui kanal digital.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bersama Direktur Human Capital and Compliance BTN Eko Waluyo berdialog langsung dengan nasabah di Kantor Cabang BTN Jakarta Kuningan. Dirinya mendengar pengalaman, kebutuhan, serta keluhan nasabah.

Menurutnya, interaksi langsung dengan nasabah diperlukan untuk mengetahui layanan yang masih dirasakan menyulitkan dan aspek yang perlu diperbaiki oleh bank.

“Think Customer berarti setiap keputusan yang kami ambil harus dimulai dengan memahami apa yang dibutuhkan nasabah. Karena itu, kami tidak cukup hanya menyediakan produk dan layanan. Kami harus mendengar langsung apa yang sudah baik, apa yang masih menyulitkan, dan apa yang harus BTN perbaiki agar pengalaman nasabah semakin baik,” ujar Nixon, Jumat (4/9/2026).

Menurut Nixon, kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan perbankan terus berkembang. Karena itu, masukan dari nasabah diperlukan sebagai bagian dari evaluasi layanan BTN.