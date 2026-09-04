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Hari Pelanggan Nasional, Cek Ada Diskon Beli Gas 5,5 Kg hingga Rp25 Ribu

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |18:07 WIB
Hari Pelanggan Nasional, Cek Ada Diskon Beli Gas 5,5 Kg hingga Rp25 Ribu
Pertamina Patra Niaga memberikan diskon hingga Rp25.000 untuk pembelian ulang (refill) Bright Gas 5,5 Kg. (Foto; okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA – Pertamina Patra Niaga memberikan diskon hingga Rp25.000 untuk pembelian ulang (refill) Bright Gas 5,5 Kg pada 4–11 September 2026 dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September.

Diskon  berlaku di gerai Bright Store selama periode yang ditentukan. Selain diskon Bright Gas, Pertamina Patra Niaga juga memberikan sejumlah bentuk apresiasi kepada pelanggan dalam rangkaian peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, mengatakan peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan sekaligus mendengarkan masukan terkait produk dan layanan.

“Kami ingin memberikan apresiasi sekaligus mendengarkan pengalaman dan kebutuhan pelanggan. Masukan tersebut menjadi semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Taufik saat menyapa pelanggan di SPBU MT Haryono, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Menurut Taufik, pelanggan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan meningkatkan kualitas layanan.

“Bagi Pertamina Patra Niaga, pelanggan tentunya adalah aset utama yang harus kita jaga dan tingkatkan, baik dari segi jumlah maupun jangkauannya, sehingga mereka terus loyal terhadap produk dan layanan yang kami berikan,” katanya.

Selain diskon Bright Gas, Pertamina Patra Niaga memberikan dobel poin untuk pembelian Pertamax Turbo dan Pertamina Dex khusus pada 4 September 2026 sebagai bagian dari rangkaian Hari Pelanggan Nasional.

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