Ini Alasan Harga Gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg Turun

JAKARTA - Harga produk Bright Gas 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg turun. Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyesuaian harga produk Bright Gas yang berlaku efektif mulai 15 Agustus 2026.



Penyesuaian harga LPG nonsubsidi ini merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan mekanisme yang berlaku.



Harga Gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg Turun



- Bright Gas 12 kg: dari Rp220.000 per tabung menjadi Rp218.000 per tabung (turun Rp2.000 per tabung).

- Bright Gas 5,5 kg: dari Rp103.000 per tabung menjadi Rp102.000 per tabung (turun Rp1.000 per tabung).



Harga di atas merupakan Harga Jual Agen Bright Gas untuk wilayah Pulau Jawa yang berlaku efektif mulai 15 Agustus 2026. Harga di wilayah lain dapat berbeda sesuai ketentuan yang berlaku.