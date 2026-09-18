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Percepat Jargas Kurangi Impor LPG, Target 1 Juta Sambungan Rumah di 2028

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |19:59 WIB
Percepat Jargas Kurangi Impor LPG, Target 1 Juta Sambungan Rumah di 2028
LPG (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas bumi rumah tangga (jargas). Proyek jargas ini ditargetkan menyasar 1 juta sambungan rumah pada 2028 dan dapat mengurangi impor LPG 3 kilogram (kg).

Percepatan proyek jargas dikawal Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman. Dirinya meninjau langsung kesiapan pengoperasian jargas yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Jumat (18/9/2026).

Kunjungan dilakukan di lokasi Metering Regulating Station (MRS) jargas dan dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat calon penerima manfaat, didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.

“Pada hari ini saya memastikan untuk hadir dalam rangka kesiapan pengoperasian jargas atau jaringan gas bumi rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik,” kata Dudung.

“Dalam proses jargas ini, operasi bisa dilaksanakan melalui rangkaian rapat koordinasi debottlenecking oleh KSP untuk pelepasan hambatan-hambatan atau proses percepatan yang selama ini tidak berjalan atau terhambat,” ujarnya. 

Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan target 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten dan kota pada tahap 2025-2026 tercapai. Progres fisik pembangunan Jargas di Gresik sendiri telah mencapai 95,4 persen, atau lebih cepat sekitar 4,6 persen dari rencana.

“Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL juga telah terbit untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik telah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai juga telah ditandatangani,” kata Dudung.

Dia menambahkan, penyelesaian ini tidak lepas dari dukungan Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur yang cepat merespons.

Program prioritas nasional Jargas rumah tangga ini merupakan bagian dari upaya mencapai target 1 juta sambungan rumah. Kabupaten Gresik memperoleh alokasi 7.363 sambungan rumah, sementara Kabupaten Sidoarjo 7.223 sambungan rumah, sehingga total kedua kabupaten mencapai 14.586 sambungan rumah.

 

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Topik Artikel :
Jargas Impor LPG LPG elpiji
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