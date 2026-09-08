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Pasca Terdampak Abu Vulkanik, Ini yang Dilakukan Sebelum Bandara Dibuka Lagi

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |06:49 WIB
Pasca Terdampak Abu Vulkanik, Ini yang Dilakukan Sebelum Bandara Dibuka Lagi
Sejumlah tahapan dilakukan sebelum Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Bandara Husein Sastranegara Bandung kembali melayani penerbangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Sejumlah tahapan dilakukan sebelum Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Bandara Husein Sastranegara Bandung kembali melayani penerbangan setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim mengatakan, prosedur pembukaan kembali bandara dilakukan setelah fasilitas dan personel dipastikan siap mendukung operasional penerbangan.

“Fasilitas sisi udara (air side) dan sisi darat (land side) ketiga bandara siap kembali melayani penerbangan. Seluruh personel operasi dan layanan bandara juga dipastikan siap,” ujar Arie, Selasa (8/9/2026).

Salah satu tahapan utama yang dilakukan yakni pembersihan abu vulkanik di seluruh area sisi udara (air side). Pembersihan mencakup area apron, taxiway, hingga runway yang menjadi bagian penting dalam keselamatan pergerakan pesawat.

Setelah proses pembersihan, dilakukan uji kekesatan runway untuk memastikan kondisi permukaan landasan memenuhi standar dan persyaratan operasional penerbangan.

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