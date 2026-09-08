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Citilink Kembali Terbang dari Jakarta dan Bandung Mulai Pukul 07.00 WIB

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |10:27 WIB
Citilink Kembali Terbang dari Jakarta dan Bandung Mulai Pukul 07.00 WIB
Citilink kembali mengoperasikan penerbangan dari dan menuju Jakarta serta Bandung secara bertahap mulai hari ini. (Foto: Okezone.com/Citilink)
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JAKARTA – Citilink kembali mengoperasikan penerbangan dari dan menuju Jakarta serta Bandung secara bertahap mulai hari ini, Selasa (8/9/2026), pukul 07.00 WIB.

Pengoperasian kembali penerbangan tersebut menyusul dibukanya kembali Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta, serta Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

Operasional penerbangan dilakukan secara bertahap setelah melalui asesmen keselamatan dan dengan mempertimbangkan kondisi terkini terkait sebaran abu vulkanik.

Penumpang yang memiliki jadwal penerbangan mulai 8 September 2026 pukul 07.00 WIB diimbau untuk mengecek status penerbangan secara berkala melalui situs web maupun aplikasi Citilink serta hadir di bandara tiga jam sebelum keberangkatan.

Citilink memastikan seluruh penerbangan dapat berjalan dengan aman dan lancar dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan serta keamanan penerbangan.

(Feby Novalius)

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