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Meski Soetta Sudah Dibuka Lagi, Pilot Diminta Waspadai Awan Abu Anak Krakatau

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |07:00 WIB
Meski Soetta Sudah Dibuka Lagi, Pilot Diminta Waspadai Awan Abu Anak Krakatau
Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali beroperasi sejak Selasa (8/9/2026) pukul 00.30 WIB. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali beroperasi sejak Selasa (8/9/2026) pukul 00.30 WIB setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Meski telah dibuka kembali, AirNav Indonesia masih melakukan pemantauan terhadap awan abu vulkanik yang dilaporkan masih persisten di wilayah Flight Information Region (FIR).

Berdasarkan pembaruan Notice to Airmen (NOTAM) AirNav Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta (WIII) kembali berstatus open and resumed operations mulai pukul 00.30 WIB melalui NOTAM A3395/26 NOTAMR A3387/26.
Dalam NOTAM tersebut, disebutkan awan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih persisten di dalam FIR. 

Karena itu, pilot diminta meningkatkan kewaspadaan selama proses kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta.

EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro mengatakan, pembaruan status operasional bandara dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi sebaran abu vulkanik dan informasi aeronautika terbaru.

“Pembaruan NOTAM dilakukan berdasarkan perubahan kondisi sebaran abu vulkanik yang berdampak terhadap operasional penerbangan. Kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelayanan navigasi penerbangan tetap mengutamakan aspek keselamatan,” ujar Hermana, Selasa (8/9/2026).

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