Arus Dana ETF Bitcoin Tembus USD3,8 Miliar, Pasar Tunggu Data Inflasi hingga The Fed

JAKARTA - ETF Bitcoin spot di Amerika Serikat (AS) mencatat net inflow sekitar USD3,8 miliar selama tiga pekan perdagangan berturut-turut pada periode 17 Agustus-4 September 2026. Demikian berdasarkan data SoSoValue.

Sementara total aset bersih ETF Bitcoin spot berada di kisaran USD101,3 miliar. Arus masuk tersebut menunjukkan minat institusional terhadap Bitcoin masih terjaga di tengah pergerakan harga yang volatil.

Momentum tersebut terjadi ketika harga Bitcoin sempat turun dari kisaran USD81.200 ke bawah USD79.000. Berdasarkan data CoinGecko pada Selasa (8/9), Bitcoin bergerak pada rentang sekitar USD78.200–USD79.600. Kondisi ini memperlihatkan bahwa koreksi harga jangka pendek berlangsung bersamaan dengan arus dana yang masih masuk ke ETF Bitcoin spot.

Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian menilai konsistensi arus masuk ETF menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat dinamika permintaan Bitcoin.

“Yang menarik bukan hanya besarnya arus masuk, tetapi konsistensinya ketika harga Bitcoin sedang mengalami tekanan. Ini menunjukkan bahwa pergerakan harga jangka pendek dan arus dana ke ETF tidak selalu bergerak searah, serta perlu melihat Bitcoin dalam horizon yang lebih panjang, alih-alih bereaksi terhadap pergerakan harian,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/9/2026).