Harga Bitcoin Tembus Rp1,1 Miliar, Investor Cermati Data Ini

JAKARTA - Harga Bitcoin (BTC) kembali menyentuh level USD65.500 atau setara Rp1,16 miliar (kurs Rp17.958 per dolar AS), menjadi level tertinggi dalam sekitar lima pekan terakhir.

Penguatan tersebut juga diikuti oleh sejumlah aset kripto berkapitalisasi besar, di antaranya Ethereum (ETH) yang diperdagangkan di kisaran USD1.880, XRP sekitar USD1.11 dan Solana (SOL) di level USD75.80.

Pergerakan ini mencerminkan membaiknya sentimen di pasar aset kripto, didukung oleh kombinasi optimisme terhadap perkembangan regulasi, minat investor institusi yang tetap terjaga, serta perhatian pasar terhadap sejumlah agenda ekonomi global.

Pergerakan pasar kali ini menunjukkan semakin matangnya dinamika industri aset kripto, di mana pembentukan harga semakin dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental, mulai dari kebijakan ekonomi, perkembangan regulasi, hingga partisipasi investor institusi.

"Penguatan yang terjadi tidak hanya terlihat pada Bitcoin, tetapi juga mulai diikuti oleh sejumlah aset kripto berkapitalisasi besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa sentimen positif mulai dirasakan oleh pasar secara lebih luas. Namun demikian, investor tetap perlu mencermati berbagai faktor fundamental yang dapat mempengaruhi volatilitas pasar ke depan,” ujar Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Aloysia juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang turut membangun optimisme pasar adalah semakin jelasnya arah pembahasan regulasi aset kripto di Amerika Serikat.

Kepastian regulasi dari negara dengan pasar keuangan yag besar seperti Amerika Serikat dinilai dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, memberikan kepastian hukum bagi industri aset kripto, serta mendorong partisipasi investor institusi dalam jangka panjang.

Dalam beberapa hari terakhir, pembahasan CLARITY Act kembali menunjukkan perkembangan positif setelah kerangka etika regulasi tersebut telah disetujui.

Hal tersebut menjadi salah satu sentimen yang diperhatikan pasar karena memberikan harapan terhadap terciptanya ekosistem aset digital yang semakin jelas dan terstruktur.

Di sisi lain, minat investor institusi terhadap Bitcoin juga masih menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data SoSoValue, Spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat kembali mencatat arus dana bersih (net inflow) selama dua hari perdagangan pada 20-21 Juli dengan total sekitar USD430 juta.

Meskipun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi harga, arus dana tersebut menjadi salah satu indikator bahwa permintaan terhadap eksposur Bitcoin masih tetap terjaga.