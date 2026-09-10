Gudang Garam Komit Bagi Dividen meski Penjualan Tertekan Gempuran Rokok Ilegal

PT Gudang Garam Tbk (GGRM) masih berkomitmen membayar dividen kepada pemegang saham setiap tahun di tengah tekanan volume penjualan. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – PT Gudang Garam Tbk (GGRM) masih berkomitmen membayar dividen kepada pemegang saham setiap tahun di tengah tekanan volume penjualan akibat maraknya peredaran rokok ilegal.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Gudang Garam, Heru Budiman, mengakui bahwa di tengah tekanan penjualan dan kapasitas produksi perseroan, terdapat penurunan beban kewajiban akibat berkurangnya pinjaman kepada bank serta biaya operasional yang dikeluarkan.

"Ke depan, yang kita syukuri sekarang adalah pinjaman kita relatif atau sangat rendah. Kalau memang duit itu tidak diperlukan, tentu akan dipertimbangkan untuk membayar dividen," ujarnya dalam Public Expose Live 2026, Kamis (10/9/2026).

Pada akhir periode pelaporan, rasio gearing perseroan (total liabilitas terhadap ekuitas) semakin membaik dari 30,7% menjadi 21,5%. Total liabilitas menurun 26,4%, terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka pendek sebesar Rp52 triliun. Utang cukai juga menurun 6,0% sejalan dengan penurunan volume penjualan.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada Juni 2026, perseroan menetapkan dividen tunai sebesar Rp800 per saham atau total dividen sebesar Rp1,53 triliun. Dividen tersebut telah dibagikan kepada pemegang saham pada Juli 2026.

Meski demikian, Heru mengakui bahwa peningkatan pembayaran dividen masih cukup sulit dilakukan perseroan saat ini. Sebab, peningkatan pembayaran dividen membutuhkan kenaikan pendapatan yang dapat dilakukan melalui kenaikan harga jual produk atau peningkatan volume penjualan.

"Tetapi kalau pertanyaannya meningkatkan pembayaran dividen, itu hanya bisa terjadi kalau saya menaikkan harga terus, karena cukai turun belum pernah terjadi," katanya.