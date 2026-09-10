Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

50 Juta Masyarakat Miskin Dapat Bansos, Luhut: Tak Boleh untuk Judol

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |14:20 WIB
50 Juta Masyarakat Miskin Dapat Bansos, Luhut: Tak Boleh untuk Judol
Luhut (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 50 juta masyarakat miskin dipastikan akan menerima bantuan sosial (bansos) melalui skema digital. Pemerintah memastikan bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan secara bebas, salah satunya untuk mencegah penyalahgunaan untuk judi online (judol).

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan 50 juta masyarakat termiskin telah masuk dalam sasaran penerima bansos digital.

"Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya? 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," kata Luhut dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DEN pada Kamis (10/9/2026).

Luhut menjelaskan pemerintah masih merancang mekanisme penyaluran bansos digital agar dana bantuan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberian kupon digital dengan penggunaan yang dibatasi.

"Kita masih mikir apakah nanti memberikan kupon sehingga tidak boleh judi online jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam," ujarnya.

Menurut Luhut, pembatasan penggunaan tersebut diperlukan agar bantuan tidak disalahgunakan. Skema digital juga diharapkan dapat menciptakan mekanisme penyaluran yang lebih transparan dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan penerima bantuan.

"Jadi di lapangan nanti akan jadi market mechanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih ya kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia," ujarnya.

Luhut mengatakan pemerintah telah merancang peluncuran atau roll out digitalisasi bansos pada pekan ketiga Oktober. Ia pun berharap sebagian besar proses telah rampung saat program tersebut diluncurkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/320/3232449/koperasi_merah_putih-m5wG_large.jpg
6 Fakta Penyaluran Bansos PKH dan BPNT di Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/320/3230972/blt-Zw5B_large.jpg
Bansos PKH dan BPNT Cair 20 Juli 2026, Cek KTP Dapat BLT Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219212/bansos-fYKN_large.jpg
Bansos PKH dan BPNT Mei 2026 Cair Dobel, Simak Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218504/bansos-jS6r_large.jpg
Update Bansos BPNT dan PKH Tahap 2 pada Mei 2026, Cek Penerimanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/320/3214817/mensos-9aeW_large.jpg
4 Pendamping PKH yang Selewengkan Bansos Dipecat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211304/bansos_pkh-qZwF_large.jpg
Kapan Bansos PKH Rp 600.000 Tahap 2 April 2026 Cair dan Sudah Masuk Rekening? Ini Jawabannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement