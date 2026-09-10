Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akses Pembiayaan Jadi Kunci Generasi Muda Bisa Beli Rumah

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |14:54 WIB
Akses Pembiayaan Jadi Kunci Generasi Muda Bisa Beli Rumah
Rumah untuk Gen Z (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAGenerasi Z dan milenial mulai memasuki fase mencari hunian, tetapi kemampuan finansial masih menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum membeli rumah. Kondisi tersebut mendorong hadirnya layanan properti yang tidak hanya menyediakan pilihan hunian, tetapi juga membantu calon pembeli menghitung kemampuan pembiayaan hingga mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Hari Properti Nasional (Harpropnas) Fest 2026 yang digelar pada 8–13 September 2026 di Grand Atrium Kota Kasablanka, Jakarta. Ajang yang didukung oleh balé by BTN dan Rumah123 ini menghadirkan beragam pilihan properti, mulai dari rumah baru, rumah second, KPR take over, hingga rumah lelang.

Di tengah tantangan kepemilikan rumah bagi generasi muda, akses terhadap informasi properti dan pembiayaan menjadi semakin penting. Calon pembeli tidak hanya perlu menentukan lokasi dan tipe rumah, tetapi juga menyesuaikannya dengan penghasilan serta kemampuan mencicil.

SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Thomas Wahyudi mengatakan, kolaborasi BTN dan Rumah123 memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam proses mencari hingga memiliki rumah.

“Di sini konsumen, Gen Z, milenial bisa punya opsi yang sangat leluasa. Dari mencari rumah idaman sampai melihat kemampuan finansialnya,” ungkap Thomas.

Menurut Thomas, ekosistem yang dikembangkan BTN dan Rumah123 memungkinkan calon pembeli mengetahui pilihan hunian sekaligus memperkirakan kemampuan pembiayaannya. Dengan demikian, keputusan membeli rumah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan finansial.

Calon pembeli, lanjut dia, perlu memperhitungkan sejumlah komponen sebelum mengambil KPR. Selain harga dan lokasi rumah, biaya hidup, transportasi, serta besaran cicilan juga perlu diperhitungkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/470/3240100/rumah_untuk_gen_z-KNtD_large.jpg
Status Belum Layak KPR Jadi Kendala Gen Z Punya Rumah, Ini Strateginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/470/3239442/hashim-hFrv_large.jpg
Hashim: Rumah Layak Huni Bagian Penting Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/470/3238879/hunian_rumah-m2it_large.jpg
Dukung Program 3 Juta Rumah, Perumnas Serahkan 530 Hunian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/470/3238214/rumah-w7El_large.png
Hunian TOD Stasiun Manggarai Dibangun, Bisa KPR Dicicil hingga 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/470/3234618/menteri_pu_dody-Vril_large.jpeg
PU Tangani 492 Titik Kekeringan, Air Bersih Disalurkan ke 155 Ribu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/470/3234396/rumah_subsidi-3Mne_large.jpg
BTN Catat Penyaluran 55 Ribu KPR Subsidi hingga Juli 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement