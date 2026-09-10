Akses Pembiayaan Jadi Kunci Generasi Muda Bisa Beli Rumah

JAKARTA - Generasi Z dan milenial mulai memasuki fase mencari hunian, tetapi kemampuan finansial masih menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum membeli rumah. Kondisi tersebut mendorong hadirnya layanan properti yang tidak hanya menyediakan pilihan hunian, tetapi juga membantu calon pembeli menghitung kemampuan pembiayaan hingga mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Hari Properti Nasional (Harpropnas) Fest 2026 yang digelar pada 8–13 September 2026 di Grand Atrium Kota Kasablanka, Jakarta. Ajang yang didukung oleh balé by BTN dan Rumah123 ini menghadirkan beragam pilihan properti, mulai dari rumah baru, rumah second, KPR take over, hingga rumah lelang.

Di tengah tantangan kepemilikan rumah bagi generasi muda, akses terhadap informasi properti dan pembiayaan menjadi semakin penting. Calon pembeli tidak hanya perlu menentukan lokasi dan tipe rumah, tetapi juga menyesuaikannya dengan penghasilan serta kemampuan mencicil.

SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Thomas Wahyudi mengatakan, kolaborasi BTN dan Rumah123 memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam proses mencari hingga memiliki rumah.

“Di sini konsumen, Gen Z, milenial bisa punya opsi yang sangat leluasa. Dari mencari rumah idaman sampai melihat kemampuan finansialnya,” ungkap Thomas.

Menurut Thomas, ekosistem yang dikembangkan BTN dan Rumah123 memungkinkan calon pembeli mengetahui pilihan hunian sekaligus memperkirakan kemampuan pembiayaannya. Dengan demikian, keputusan membeli rumah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan finansial.

Calon pembeli, lanjut dia, perlu memperhitungkan sejumlah komponen sebelum mengambil KPR. Selain harga dan lokasi rumah, biaya hidup, transportasi, serta besaran cicilan juga perlu diperhitungkan.