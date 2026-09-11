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MGLV Targetkan Rp2,54 Triliun dari Rights Issue untuk Kembangkan AI Data Center 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |10:56 WIB
MGLV Targetkan Rp2,54 Triliun dari Rights Issue untuk Kembangkan AI Data Center 
Emiten (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV), hari ini, mengumumkan harga pelaksanaan dan rasio Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (rights issue), menyusul persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 7 September 2026.  

Dalam aksi korporasi ini, Perseroan akan menerbitkan maksimal 285.732.512 saham biasa baru, dan menargetkan Rp2,54 triliun untuk mengembangkan layanan pusat data kecerdasan buatan (artificial intelligence data center). 

Perseroan menetapkan harga pelaksanaan sebesar Rp8.880, dengan rasio setiap 100 saham lama berhak atas 15 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). 

PT Nextier Datamate Center (NDC) selaku pemegang saham utama Perseroan  akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya senilai Rp1,65 triliun.  

Presiden Direktur NexAI 
Ahmad Zulfikar mengatakan, Dana yang dihimpun melalui rights issue ini akan langsung mendukung pembangunan AI data center yang dirancang untuk standar tier III, sejalan dengan arah bisnis baru yang telah disetujui pemegang saham. 

"Ini adalah langkah konkret bagi kami untuk merealisasikan visi transformasi Perseroan. Data center kami dirancang untuk mendukung kebutuhan hosting chip AI dengan teknologi terbaru yang tersedia di industri saat ini," ujarnya.

Sesuai dengan prospektus singkat yang telah diterbitkan, NexAI berencana memanfaatkan dana rights issue sebagai suntikan modal kepada dua anak usahanya PT Nextier Askara Center (NAC) dan PT Nextier GenAi Center (NGC). Kedua perusahaan akan mengembangkan AI data center yang memiliki kapasitas 102 Megawatt (MW).  

 

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Topik Artikel :
rights issue MGLV Emiten
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