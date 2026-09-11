GIFA dan METEC Perkuat Rantai Nilai Industri Logam

JAKARTA - Pameran internasional di bidang pengecoran (founder) dan metalurgi, GIFA dan METEC Indonesia kembali digelar di JIExpo, Kemayoran, 9-12 September 2026. Event ini memperkuat Rantai nilai induksi logam di Indonesia dan Asia Tenggara diikuti lebih dari 260 eksibitor Global dari 19 negara.

Event yang diselenggarakan oleh Messe Dusseldorf Asia dan PT Pamerindo Indonesia, menghubungkan produsen peralatan, para pakar, pemasok bahan baku, hingga fabrikator logam industri dari seluruh dunia untuk menjawab ekspansi pasar manufaktur Indonesia dan Asia Tenggara yang tengah berkembang pesat.

Managing Director Messe Dusseldorf Asia, Lars Wismer menyatakan Indonesia saat ini sedang berada pada fase transformasi industri yang krusial dan telah membuktikan dapat membangun kapasitas dalam skala besar.

Tantangan dan peluang selanjutnya terdapat pada penguatan ekosistem hilir yang mengubah aluminium mentah menjadi produk bernilai tinggi dan kompetitif di tingkat Internasional.

"GIFA dan METEC Indonesia 2026, bersama dengan Aluminium Pavilion yang baru, akan menyatukan industri pada titik kritis transformasi seraya menciptakan platform yang berkolaborasi, berinovasi dan membuka kesempatan baru di seluruh lantai nilai aluminium," ujar Lars Wismer dikutip, Jumat (11/9/2026).

Pameran ini tidak hanya menyediakan platform bisnis, tetapi juga membawa standar teknologi internasional secara langsung kepada produsen lokal.